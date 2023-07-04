Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar | Video

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşı ile ortak basın açıklaması yaptı. Bakan Fidan İsveç'in Başkenti Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'e yönelik skandal eyleme tepki gösterdi. Bakan Fidan İsrail'in Cenin'de yaptığı saldırılara yönelik ise "Masum Filistinli kardeşlerimize yönelik baskınlar ve yerleşimcilerin saldırıları bir an evvel durmalıdır" dedi.