Diyarbakır'daki bombalı saldırıdan dakikalar öncesi! Polis servisi böyle görüntülendi | Video

Diyarbakır Çarıklı Mahallesi Mardin yolu üzerinde polis servisi aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 1 sivil ve 8 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Saldırı bölgesinde incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi, "Arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7'si ayakta tedaviyle taburcu edilmiştir." dedi. Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.