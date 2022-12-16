Diyarbakır'daki bombalı saldırıdan dakikalar öncesi! Polis servisi böyle görüntülendi | Video
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Diyarbakır Çarıklı Mahallesi Mardin yolu üzerinde polis servisi aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 1 sivil ve 8 polis memuru hastaneye kaldırıldı. Saldırı bölgesinde incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, 2 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi, "Arkadaşlarımız sadece kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edilmiştir. 9 arkadaşımızdan 7'si ayakta tedaviyle taburcu edilmiştir." dedi. Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.