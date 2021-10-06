Dünya Bankası'ndan dikkat çeken 'Türkiye' tahmini: Yukarı yönlü revize ettiler | Video

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine yönelik 2021 yılı büyüme beklentisini 3,5 puan artırarak yüzde 5'ten yüzde 8,5'e revize etti. Daha önce; OECD, Fitch, Moody's, JP Morgan, Goldman Sachs ve Standard&Poor's (S&P) da Türkiye için büyüme beklentisini revize etmişti.