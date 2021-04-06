Emekli amirallere kritik sorular. Darbe imalı bildiri soruşturması hangi aşamada? İşte detaylar | Video

103 emekli amiralin darbe imalı bildirisi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 isim için gözaltı kararı verilmişti. Peki soruşturma ne aşamada? A Haber muhabiri Ece Altuğ ayrıntıları aktardı.