Erdemli’de işyeri yangını: Plastik malzemeler dakikalar içinde küle döndü

Mersin’in Erdemli ilçesinde sıhhi tesisat ve damlama malzemeleri satan bir iş yerinin teras katındaki deposunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında plastik malzemeler dakikalar içinde küle döndü.