Etiler’de cip alev alev yandı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Beşiktaş Etiler’de valenin sahibine teslim etmek için otoparktan çıkardığı cip, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen cip itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda cip kullanılamaz hale geldi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:28
Etiler’de cip alev alev yandı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı 17.12.2023 | 00:20
02:15
Ayakkabıların topuklarına saklamışlar: 160 bin adet uyuşturucu ele geçirildi 17.12.2023 | 00:20
00:53
Ünlü turizm merkezinde kar yağışı etkili oluyor 17.12.2023 | 00:20
00:41
Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada 16.12.2023 | 23:27
27:44
00:45
Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'e kürsüde yer vermedi 16.12.2023 | 19:50
02:00
00:18
Cinayet zanlısı Barlar sokağında eğlenirken yakalandı 16.12.2023 | 19:10
07:49
09:15
Altın yükselecek mi, düşecek mi? İslam Memiş’ten önemli açıklamalar | Video 16.12.2023 | 12:49
05:14
Meteoroloji ve Valilik uyardı! İstanbul'a kar mı geliyor? | Video 16.12.2023 | 10:26
00:21
İzmir'de suç örgütü lideri İnanç Meçul tutuklandı | Video 16.12.2023 | 08:45
02:01
00:06
Psikolojik sorunları olan şahıs tartıştığı eşini silahla rehin aldı! 15.12.2023 | 23:06
00:42
Nusaybin'de isale hattı patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı 15.12.2023 | 22:39
01:07
Çanakkale’de Kepez deresi taştı, sahil yolu trafiğe kapatıldı 15.12.2023 | 22:39
03:55
Edirne’de uyuşturucu operasyonunda zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı 15.12.2023 | 22:38
25:05
Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar! 15.12.2023 | 21:44
52:09
Bakan Uraloğlu'ndan A Para'da önemli açıklamalar: 38 dev proje hayata geçti 15.12.2023 | 21:43
01:26
Çanakkale'de dere taştı, bir araç suya gömüldü 15.12.2023 | 18:11