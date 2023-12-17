Video Haber Etiler’de cip alev alev yandı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Etiler’de cip alev alev yandı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Etiler’de cip alev alev yandı: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

17.12.2023 | 00:20

Beşiktaş Etiler’de valenin sahibine teslim etmek için otoparktan çıkardığı cip, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev topuna dönen cip itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda cip kullanılamaz hale geldi.

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