Fatih’te arkadaşını bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
İstanbul Fatih’te tartıştığı arkadaşı Elif Kırav’ı evinde bıçakla öldüren oyuncu Sevil Akdağ, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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