FETÖ elebaşının çiftliğine cenazeyi gömmek için iş makinesi getirildi | Video 23.10.2024 | 06:15 Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya’daki çiftlik evinde cenazeyi gömme hazırlıkları başladı. Çiftliğe, iş makinesi getirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hain terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 20 Ekim'de ölmesinin ardından ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinde cenazeyi gömme hazırlıkları başladı. Çiftliğin otopark alanında çok sayıda araç olduğu ve iş makinesi getirildiği görüldü. ABD'de mezarların genellikle iş makinesi ile kazılması nedeniyle söz konusu iş makinesinin terörist başının mezarını kazmak için çiftliğe getirildiği tahmin ediliyor.

İş makinesinin ağaçların arasında gizlenirken, çiftlik çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Terörist başı Gülen'in cenazesi şu anda St. Luke's Hastanesi'nde tutulmaya devam ediyor.