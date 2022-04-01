Video Haber Google 'Dünyanın en saçma binası' olarak göstermişti: Çürük çıktı! | Video
Google 'Dünyanın en saçma binası' olarak göstermişti: Çürük çıktı! | Video

Google 'Dünyanın en saçma binası' olarak göstermişti: Çürük çıktı! | Video

01.04.2022 | 15:22

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Google ’Dünyanın en saçma binası’ olarak göstermişti: Çürük çıktı! | Video 03:35
Google 'Dünyanın en saçma binası' olarak göstermişti: Çürük çıktı! | Video 01.04.2022 | 15:22
Hilal Kaplan | İstikrar sağlayıcı güç: Türkiye 05:32
Hilal Kaplan | İstikrar sağlayıcı güç: Türkiye 01.04.2022 | 15:24
Başkan Erdoğan’dan gençlere sosyal medya uyarısı Düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz | Video 19:16
Başkan Erdoğan'dan gençlere sosyal medya uyarısı "Düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz" | Video 01.04.2022 | 15:17
Başkan Erdoğan açıkladı! İstanbul’da liderler zirvesi olabilir! | Video 03:35
Başkan Erdoğan açıkladı! "İstanbul'da liderler zirvesi olabilir!" | Video 01.04.2022 | 14:13
Burhanettin Duran | Erdoğan neden iki liderin zirvesinde ısrarcı? 05:05
Burhanettin Duran | Erdoğan neden iki liderin zirvesinde ısrarcı? 01.04.2022 | 13:46
Mahmut Övür | Bunlar CHP’nin ihale ’çetesi’ mi? 04:44
Mahmut Övür | Bunlar CHP'nin ihale 'çetesi' mi? 01.04.2022 | 13:36
Engin Ardıç | Sallama çayı 03:12
Engin Ardıç | Sallama çayı 01.04.2022 | 13:18
Haşmet Babaoğlu | Artık adlarını koyalım! 02:49
Haşmet Babaoğlu | Artık adlarını koyalım! 01.04.2022 | 12:53
Son Dakika: Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi bugün başladı! İndirim etiketlere yansıdı mı? | Video 02:46
Son Dakika: Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV indirimi bugün başladı! İndirim etiketlere yansıdı mı? | Video 01.04.2022 | 12:21
Çırağan’dan sonra İBB’den bir ağaç katliamı daha! Bu kez ise adres Zeytinburnu... | Video 05:43
Çırağan'dan sonra İBB’den bir ağaç katliamı daha! Bu kez ise adres Zeytinburnu... | Video 01.04.2022 | 10:28
İstanbul’da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı CHP’li Handan Toprak Benli de gözaltına alındı | Video 01:42
İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı CHP'li Handan Toprak Benli de gözaltına alındı | Video 01.04.2022 | 10:08
FETÖ/PDY soruşturmasında 22 gözaltı | Video 00:50
FETÖ/PDY soruşturmasında 22 gözaltı | Video 01.04.2022 | 09:03
Ankara’da terör örgütlerine operasyon | Video 01:47
Ankara'da terör örgütlerine operasyon | Video 01.04.2022 | 08:59
Engin Ardıç | Hadi hayırlı ölümler 02:46
Engin Ardıç | Hadi hayırlı ölümler 31.03.2022 | 16:18
Mahmut Övür | Barış şehri İstanbul ve muhalefet 04:22
Mahmut Övür | Barış şehri İstanbul ve muhalefet 31.03.2022 | 16:15
Okan Müderrisoğlu | İki muhalif uydurma ve işin aslı... 04:18
Okan Müderrisoğlu | İki muhalif uydurma ve işin aslı... 31.03.2022 | 16:12
Salih Tuna | Orhan Gencebay ve Cüneyt Arkın’dan size ekmek çıkmaz 03:07
Salih Tuna | Orhan Gencebay ve Cüneyt Arkın'dan size ekmek çıkmaz 31.03.2022 | 15:17
SON DAKİKA! Asgari ücrete ek zam olacak mı? Bakan Bilgin’den yeni asgari ücret açıklaması | Video 02:46
SON DAKİKA! Asgari ücrete ek zam olacak mı? Bakan Bilgin'den yeni asgari ücret açıklaması | Video 31.03.2022 | 14:48
İYİ Parti’de HDP temizliği! Milliyetçi isimleri HDP ittifakı için partiden gönderdiler | Video 19:45
İYİ Parti'de HDP temizliği! Milliyetçi isimleri HDP ittifakı için partiden gönderdiler | Video 31.03.2022 | 14:32
CHP’li belediyede usulsüzlükleri ortaya çıkaran işçi işten atıldı | Video 02:36
CHP'li belediyede usulsüzlükleri ortaya çıkaran işçi işten atıldı | Video 31.03.2022 | 14:15

İnternet arama motoru Google’da ‘Dünyanın en saçma binası’ yazılıp arama yapıldığında yaklaşık 300 bin sonuç arasında ilk sırada çıkan Kahramanmaraş'taki 18 katlı Özel İdare İş Merkezi binasının 5 katı yıkıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Burada şehrimize yakışır güzel bir proje hazırlıyoruz" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte hayata geçirilecek proje çerçevesinde 40 dönümlük alana sahip adada 25 yapı ve 300 bağımsız birim yer alıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında yıkılmasına karar verilen bina ve çevresinde 2 ay önce yıkım işlemlerine başlanmış, alanda önce eski adliye binası, daha sonra eski emniyet müdürlüğünün bazı birimlerinin içinde bulunduğu binaların yıkımları gerçekleşmişti. Yapılması planlanan şehir meydan projesinde en büyük yapıt olan 18 katlı Özel İdare İş Merkezi binasının 5 katı da yıkıldı.

Binanın yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, beraberindekilerle asansör yardımıyla en üst kata çıktı. Başkan Güngör'e yıkımla ilgili bilgiler aktaran yetkililer, binanın halk arasında bilinen 'Kahramanmaraş'ın en sağlam binası' kanısının yanlış olduğunu belirtti. Kalın demirler ile yapılması gereken yerlere beton bırakıldığı bilgilerini veren yetkililer, binanın birçok yerinin de çürüdüğünü söyledi.

"YAPILDIĞI GÜNDEN BUGÜNE KADAR TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU"
Yıkımla ilgili açıklamada bulunan Başkan Güngör, "Bildiğiniz gibi bu bina çok tartışma konusu oldu ve Google arama motorunda da 'Dünyanın en saçma binası' olarak yer aldı. O bir tarafa burası o günün şartlarında 18 katlı olarak yapılmış. Yapıldığından bugüne kadar da tartışma konusu olmuş. Binanın şehir siluetini bozması, boşluk alanlarının çok olması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte dönüşüm projesi başlattık" dedi.

"BURADA ŞEHRİMİZE YAKIŞIR GÜZEL BİR PROJE HAZIRLIYORUZ"
Binanın 13'üncü katına kadar yıkımın yapıldığını söyleyen Başkan Güngör, "Sadece bu binanın olduğu yer değil 40 dönümlük alan içinde yıkım yapılacak. Buradaki binalar depremsellik açısından da ömrünü tamamlamış. Bu alandaki yıkım çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda binanın 13'üncü katına kadar yıkım işlemleri yapıldı. Burada şehrimize yakışır güzel bir proje hazırlıyoruz. Hem tarihi dokumuza uygun, hem fazla yoğunluğu olmayan şu anda 61 bin metrekare alanında inşaat yoğunluğu var ve biz bunu 40 bin metrekareyi geçirmeyeceğiz. Şehrimize hayırlı oluşun" dedi.

2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünen bina, yaklaşık 90 bölümden oluşuyordu. Binanın yıkımı ile ilgili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanacak. Binanın yıkım işleminin Ramazan Bayramı sonunda tamamlanması planlanıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA