Güney Kıbrıs'ta Türk kızına yumruklu saldırı kamerada! | Video

KKTC'de yaşayan 25 yaşındaki Asya Karaali, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRY) saldırıya uğradı. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Karaali, 2 saldırganın daha sonra kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını iddia etti. 25 yaşındaki Asya Karaali’ye saldırarak darp eden 2 Rum tutuklandı.