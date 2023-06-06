Güney Kıbrıs'ta Türk kızına yumruklu saldırı kamerada! | Video
KKTC'de yaşayan 25 yaşındaki Asya Karaali, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde (GKRY) saldırıya uğradı. Saldırganlardan birinin yüzüne yumruk attığını ifade eden Karaali, 2 saldırganın daha sonra kendisini 2 metre yüksekliğindeki duvardan aşağı attığını iddia etti. 25 yaşındaki Asya Karaali’ye saldırarak darp eden 2 Rum tutuklandı.
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