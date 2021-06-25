Hangi bölgeler tehlike altında? Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz'den A Haber'de önemli açıklamalar | Video

Son Dakika Haberleri: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı iki köyde iki ev yıkıldı, herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, A Haber ekranlarında Bingöl'de meydana gelen depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu bölgenin deprem üretimi açısından son derece aktif olduğunu dile getiren Okan Tüysüz, "Bir kuralımız vardır; bir bölgede geçmişte depremler olmuşsa gelecekte de aynı yerlerde ve büyüklükte deprem olma olasılığı yüksektir." dedi. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "En fazla tehlike içeren fay neresi?" ve "Hangi bölgeler tehlike altında?" sorularına da yanıt verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...