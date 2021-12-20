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OTOMATİK OYNAT
03:28
Hasan Basri Yalçın | Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi 20.12.2021 | 15:14
02:48
Mehmet Barlas | Erdoğan’a güveniyoruz 20.12.2021 | 14:20
02:31
01:26
06:15
İlk Türk Devletleri Uzay Ajansları Toplantısı Bakü’de gerçekleşti | Video 20.12.2021 | 12:28
25:25
02:03
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Yılın son Kabine Toplantısı yarın yapılacak! İşte masadaki konular | Video 19.12.2021 | 20:24
00:24
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Son Dakika: Erdoğan Afrikalı gençlerle buluştu | Video 19.12.2021 | 17:11
02:19
Başkan Erdoğan, AK Parti mahalle başkanlarına hitap etti | Video 19.12.2021 | 16:04
00:58
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06:09
Emine Erdoğan, Afrikalı "first lady"ler ile bir araya geldi | Video 19.12.2021 | 13:20
05:39
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04:06
Salih Tuna | CHP’li okurlarımla baş başa 18.12.2021 | 17:17
Hasan Basri Yalçın'ın 20.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...