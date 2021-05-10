Video Haber Haşmet Babaoğlu | Filistin sorunu değil, İsrail sorunu

Haşmet Babaoğlu | Filistin sorunu değil, İsrail sorunu

Haşmet Babaoğlu | Filistin sorunu değil, İsrail sorunu
10.05.2021 | 09:40

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Haşmet Babaoğlu'nun 10.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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