Haşmet Babaoğlu | Filistin sorunu değil, İsrail sorunu
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Haşmet Babaoğlu'nun 10.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...