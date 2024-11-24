Havada büyük panik! Motoru yanan uçak Antalya Havalimanına iniş yaptı
Antalya Havalimanı’na olumsuz hava koşullarında teker koyan Rus havayolu şirketine ait uçağın motorunda yangın çıktı. 79 yolcunun tahliye edildiği yangın hızla müdahale edilerek söndürülürken, uçak park pozisyonuna alındı.
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