Hem üretici, hem esnaf hem de sanayici

Ardahan’da çiftçi Gökhan Gürbulak, çalışkanlığı ve azmiyle bölge çiftçisine örnek oluyor. Ektiği ürünleri hasat etikten sonra öğütüp paketledikten sonra kendi iş yerinde satışa sunuyor.