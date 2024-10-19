Hem üretici, hem esnaf hem de sanayici
Ardahan’da çiftçi Gökhan Gürbulak, çalışkanlığı ve azmiyle bölge çiftçisine örnek oluyor. Ektiği ürünleri hasat etikten sonra öğütüp paketledikten sonra kendi iş yerinde satışa sunuyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:14
Hem üretici, hem esnaf hem de sanayici 19.10.2024 | 22:15
37:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan "İsrail durdurulmazsa bölge huzur bulamaz" 19.10.2024 | 16:50
01:19
Kağıthane’de polisin Türk Bayrağı hassasiyeti kamerada 19.10.2024 | 15:27
00:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'u kabul etti 19.10.2024 | 14:12
02:54
23:00
Bakan Fidan "Netenyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor" 19.10.2024 | 12:23
04:12
22:04
Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Dizginleniyor 18.10.2024 | 15:32
00:21
01:09
İstanbul’da FETÖ operasyonu… Sözde öğrenci evleri sorumlusu yakalandı 18.10.2024 | 11:34
02:08
Tokat’ta 5 askerin yaralandığı EYP duruşması başladı 18.10.2024 | 10:56
01:38
İkizce’de yeni bir yaşam alanı kuruldu: Bakan Kurum o görüntüleri paylaştı 18.10.2024 | 09:45
00:07
Muğla’da peş peşe orman yangını 17.10.2024 | 23:42
00:21
Darıca'da Hırsızlık Operasyonu! Seriye bağlayan hırsızlar yakalandı! 17.10.2024 | 23:41
00:12
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu yakalandı 17.10.2024 | 18:10
02:44
Hamas lideri Sinvar'ın şehadeti camilerden ilan edildi 17.10.2024 | 23:07
01:34
Kilis Valiliği'nden açıklama: Mayınlı araziye roket düştü! 16.10.2024 | 20:29
03:45
01:10:04
00:36
Köy muhtarından örnek davranış 16.10.2024 | 19:16