Video Haber Hem üretici, hem esnaf hem de sanayici
Hem üretici, hem esnaf hem de sanayici

Hem üretici, hem esnaf hem de sanayici

19.10.2024 | 22:15

Ardahan’da çiftçi Gökhan Gürbulak, çalışkanlığı ve azmiyle bölge çiftçisine örnek oluyor. Ektiği ürünleri hasat etikten sonra  öğütüp paketledikten sonra kendi iş yerinde satışa  sunuyor.

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