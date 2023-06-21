Video Haber Hilal Kaplan | Bir imtihan olarak Kılıçdaroğlu
Hilal Kaplan | Bir imtihan olarak Kılıçdaroğlu

Hilal Kaplan | Bir imtihan olarak Kılıçdaroğlu

21.06.2023 | 16:02

Hilal Kaplan'ın 21.06.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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