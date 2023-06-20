Hilal Kaplan | CHP'lilere hançer darbesi
Hilal Kaplan'ın 20.06.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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