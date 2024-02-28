İBB yönetimine düşük zam protestosu: Sadaka değil zam istiyoruz!

İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş’de çalışanlar, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin yüzde 10 maaş zammı yapmasına tepki gösterdi. Başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane’de bir araya gelen Enerji-İş Sendikası üyeleri, ‘Sadaka değil zam istiyoruz’ ve ‘İmamoğlu söz verdi, her şey çok güzel olmadı’ pankartları açtı