İBB yönetimine düşük zam protestosu: Sadaka değil zam istiyoruz!
İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş’de çalışanlar, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetiminin yüzde 10 maaş zammı yapmasına tepki gösterdi. Başkanlık binasının bulunduğu Saraçhane’de bir araya gelen Enerji-İş Sendikası üyeleri, ‘Sadaka değil zam istiyoruz’ ve ‘İmamoğlu söz verdi, her şey çok güzel olmadı’ pankartları açtı
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