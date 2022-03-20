İBB'nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu'na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeler | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:19
Mahmut Övür | Burası Çok Önemli! 20.03.2022 | 12:26
03:49
Melih Altınok | Hekimin beyanı esas mıdır? 20.03.2022 | 12:21
02:48
Engin Ardıç | Mankafa 20.03.2022 | 12:15
01:40
03:18
00:53
03:30
01:00
02:08
02:57
Hasan Basri Yalçın | Ukrayna ve sonrası 19.03.2022 | 15:29
01:55
Erman Toroğlu | Torpilli hakem! 19.03.2022 | 15:11
27:53
04:11
Funda Karayel | Uzay sanat çağı NFT müzayedesi ve Metaverse galerileri 19.03.2022 | 15:04
04:36
Melih Altınok | Gerçekler zamanla anlaşılır 19.03.2022 | 15:02
01:53
Elazığ’da öğrenciler, jandarma ekiplerine Türk bayrağı hediye etti 19.03.2022 | 12:03
01:22
"Sıfır Atık" Akdeniz'in en iyi projesi seçildi! "Artık sınırları zorluyor" 19.03.2022 | 12:00
01:45
1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı 19.03.2022 | 10:18
02:53
İstanbul'da kar yağdı, yollar buz pistine döndü 19.03.2022 | 08:39
02:06
04:50
Çanakkale'nin Boğazı'nın gerdanlığında lazer ışık gösterisi | Video 19.03.2022 | 00:07
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğinden beri liyakattan söz eden CHP'li Ekrem İmamoğlu baltayı yine taşa vurdu. İmamoğlu'nun ihale vurgununu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 'Jahrein' adıyla sosyal medyada yayınlar yapan Ahmet Sonuç ifşa etti. Akçeli ihaleleri belgeleri olarak sosyal medyadan paylaşan Sonuç: "Ahbap çavuş ilişkisi bitecek diyorsunuz ama liyakatlı kişiler hep aynı çevreden çıkıyor" ifadelerini kullandı. Ahmet Sonuç, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inceleyeceğim diyerek Mansur Yavaş'a da gözdağı verdi.