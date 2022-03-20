İBB'nin ihale vurgununu Kılıçdaroğlu'na yakın isim Jahrein deşifre etti! İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıracak belgeler | Video

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğinden beri liyakattan söz eden CHP'li Ekrem İmamoğlu baltayı yine taşa vurdu. İmamoğlu'nun ihale vurgununu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen 'Jahrein' adıyla sosyal medyada yayınlar yapan Ahmet Sonuç ifşa etti. Akçeli ihaleleri belgeleri olarak sosyal medyadan paylaşan Sonuç: "Ahbap çavuş ilişkisi bitecek diyorsunuz ama liyakatlı kişiler hep aynı çevreden çıkıyor" ifadelerini kullandı. Ahmet Sonuç, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de inceleyeceğim diyerek Mansur Yavaş'a da gözdağı verdi.