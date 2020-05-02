İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran 'Ramazan' paylaşımı "Kabul edip geri çevirmediğiniz için..." | Video

Ünlü Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda kolisi yardımında bulundu. İbrahim Tatlıses, 300 aileye daha gıda kolisi ulaştıracağını açıkladı. İbrahim Tatlıses, o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken "Ramazan paketini kabul edip geri çevirmediğiniz için Teşekkür ederiz. Rahmetli Annemin Babamın Hayrınadır Allah Kabul Etsin" notu ise dikkat çekti.