Video Haber İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan çöken binaya ilişkin açıklama | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan çöken binaya ilişkin açıklama | Video

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan çöken binaya ilişkin açıklama | Video

25.01.2025 | 09:01

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken bina enkazında toplam 962 personelin arama kurtarma çalışmasına katıldığını söyledi.

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Çöken bina enkazında incelemelerde bulunarak bilgi alan Bakan Yerlikaya, son durum hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yenişehir Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Başoluk Apartmanı'nın henüz bilinmeyen bir sebeple çöktüğünü söyleyen Yerlikaya, "AFAD, Büyükşehir, ilçe belediyelerimiz ve arama kurtarmayla ilgili Konya şehrimiz de tüm ekiplerin her biri buraya geldi ve 10 dakika içerisinde çöken bu binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları başladı. AFAD, UMKE, Emniyet, Jandarma, İtfaiye, AKUT, Kızılay, 112 ve STK'larımızdan toplam 962 personel ile birlikte 216 araç şuan arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Devletin tüm kurum ve kuruluşları ile AFAD koordinasyonunda 12 vilayetten gelen alanında uzman arama-kurtarma ekiplerimiz enkazda canlara ulaşmaya çalışıyor. Şunu söylemek istiyorum bu tür çalışmalarda bizler ilk önce şuna bakıyoruz. Adrese dayalı nüfus sisteminden burada kayıtlı kaç kişi ikamet ediyor. Baktığımızda 79 kişi var. Valiliğimizin koordinasyonunda burada oturan kişilere telefon açmak suretiyle ulaşıldı. Her biri tek tek aranarak kontrol edildi. Gördükki iki kişinin kendi imkanları ile kurtulduğunu, beş kişinin ise içerde kaldığını öğrendik. Dolayısıyla şuanda bu enkazın altında beş nüfusun olduğunu, onun haricinde yanlarında veya beraberlerinde başka bir olup olmadığıyla da ilgili içeriden sağ çıkan iki kişinde öğreneceğiz. Şu anda enkazın altında 3 kişinin daha olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bir güzel haber daha, iki kişi sağ kurtarıldıktan sonra AFAD Başkanımız birinin daha yaşadığıyla ilgili güzel bir haber getirdi. Temennimiz biran önce ona da ulaşmak ve sağ salim kurtarmaktır. Diğer iki kişiyle de ilgili cihazlarla taramalar yapıyoruz. Şuana kadar onların yerlerini belirleyemedik. Çok güçlü ekiplerimiz ve ekipmanlarımız var. İnanıyoruz ki süratle onlarında bulunduğu yerleri tespit edip çıkaracağız" dedi.
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