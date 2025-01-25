İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan çöken binaya ilişkin açıklama | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çöken bina enkazında toplam 962 personelin arama kurtarma çalışmasına katıldığını söyledi.
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