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OTOMATİK OYNAT
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Vefa destek ekipleri gece gündüz görevde | Video 25.04.2020 | 11:23
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Güney Afrika Devlet Başkanı’nın maske ile imtihanı | Video 25.04.2020 | 11:21
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Yunanistan’daki Midilli adasında insanlık dramı | Video 24.04.2020 | 22:43
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Kaftancıoğlu’dan basına büyük saygısızlık | Video 24.04.2020 | 21:16
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İlk yerli otomobilde sona doğru | Video 24.04.2020 | 17:10
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Çanakkale Kara Savaşları’nın 105. yıl dönümünde sade tören | Video 24.04.2020 | 16:56
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Mustafa Ceceli’den 23 Nisan’da duygulandıran video! 24.04.2020 | 16:02
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İnsanlar sokağa çıkmayınca domuzlar ormandan şehre indi | Video 24.04.2020 | 15:39
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok.'' açıklamasında bulundu.