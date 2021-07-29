İngiltere Başbakanı Johnson’un şemsiye ile zor anları kameralara yansıdı | Video
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, katıldığı bir resmi tören esnasında yağmurun başlaması ile şemsiyesini açmaya çalıştığı sırada zor anlar yaşadı.