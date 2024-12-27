Video Haber Irak’ın Kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Irak’ın Kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Irak’ın Kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video

27.12.2024 | 16:34

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" yer verildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Irak’ın Kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:41
Irak’ın Kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video 27.12.2024 | 16:34
Dilek Güngör | Rize’de petrol sondajı başlıyor 07:10
Dilek Güngör | Rize'de petrol sondajı başlıyor 27.12.2024 | 15:41
Melih Altınok | Suriye Devleti PKK’ya izin vermeyecek, darısı başımıza! 05:24
Melih Altınok | Suriye Devleti PKK'ya izin vermeyecek, darısı başımıza! 27.12.2024 | 15:24
Mahmut Övür | ‘Rejim kızlarımızın namusunu çiğnediğinde neredeydiniz?’ 04:31
Mahmut Övür | ‘Rejim kızlarımızın namusunu çiğnediğinde neredeydiniz?’ 27.12.2024 | 15:22
Hilal Kaplan | Soykırımcıların cüreti 03:12
Hilal Kaplan | Soykırımcıların cüreti 27.12.2024 | 15:19
Her koğuşta 200 mahkum kalıyordu... A Haber Mezze Hapishanesi’nde | Video 08:41
Her koğuşta 200 mahkum kalıyordu... A Haber Mezze Hapishanesi'nde | Video 27.12.2024 | 11:46
Ülke genelinde Kalkan-36 operasyonları: 52 göçmen kaçakçısı ve 656 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:13
Ülke genelinde “Kalkan-36” operasyonları: 52 göçmen kaçakçısı ve 656 düzensiz göçmen yakalandı | Video 27.12.2024 | 08:33
Başkan Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi’yi kabul etti | Video 01:07
Başkan Erdoğan, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Kumar Pardeshi'yi kabul etti | Video 26.12.2024 | 16:31
Mahmut Övür | Siyasette Suriye depremi 04:46
Mahmut Övür | Siyasette Suriye depremi 26.12.2024 | 15:50
Haşmet Babaoğlu | Start çizgisi 02:51
Haşmet Babaoğlu | Start çizgisi 26.12.2024 | 15:48
Salih Tuna | Bu insanlar dev midir? 03:57
Salih Tuna | Bu insanlar dev midir? 26.12.2024 | 15:45
Bercan Tutar | Yeni Suriye’ye Kıbrıs modeli mi? 03:40
Bercan Tutar | Yeni Suriye'ye Kıbrıs modeli mi? 26.12.2024 | 15:41
İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze testi başarıyla gerçekleşti | Video 00:48
İHA-122 Havadan Karaya Balistik Süpersonik Füze testi başarıyla gerçekleşti | Video 26.12.2024 | 15:33
SON DAKİKA! Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi | Video 04:35
SON DAKİKA! Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi | Video 26.12.2024 | 14:09
MSB duyurdu: Son bir haftada 62 terörist etkisiz hâle getirildi | Video 11:45
MSB duyurdu: "Son bir haftada 62 terörist etkisiz hâle getirildi" | Video 26.12.2024 | 12:16
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten A Haber’de önemli açıklamalar 08:53
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten A Haber'de önemli açıklamalar 25.12.2024 | 21:32
Başkan Erdoğan Bursa’ya gidecek | Video 05:01
Başkan Erdoğan Bursa’ya gidecek | Video 25.12.2024 | 15:14
İstanbul’da 51 öğrenci İBB’nin dağıttığı kumanyadan hastanelik oldu | Video 00:18
İstanbul'da 51 öğrenci İBB’nin dağıttığı kumanyadan hastanelik oldu | Video 25.12.2024 | 15:01
Kayseri’de çelik eşya üretim atölyesinde patlama: 3 yaralı 02:24
Kayseri'de çelik eşya üretim atölyesinde patlama: 3 yaralı 25.12.2024 | 14:48
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere tepki: SGK borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz | Video 59:42
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki: "SGK borçlarınızı tıpış tıpış ödeyeceksiniz" | Video 25.12.2024 | 13:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA