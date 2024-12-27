Irak’ın Kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video 27.12.2024 | 16:34 Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" yer verildi.