Irak’ın Kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 14 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
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