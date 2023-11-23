Video Haber İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı
İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı

İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı

23.11.2023 | 20:34

İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen bıçaklı saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

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