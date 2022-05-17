İSKİ kimyasal atıkları Marmara'ya bıraktı! Vatandaş bu duruma tepki gösterdi! İşte Kınıklı Deresi'nin son hali... | Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Marmara Denizi'ne bıraktığı kimyasal atığın güvenlik güçlerinin takibi sonucu tespit edildiği öğrenildi. Jandarma ekipleri; kimyasal atığın Marmara Denizi'nde bulunan alanını geriye doğru incelediği, kimyasal atığın İstanbul Tekirdağ sınırında bulunan İSKİ Değirmenköy Arıtma Tesisleri'nden salındığı tespit etti. Jandarma ekipleri, İSKİ Değirmenköy Arıtma Tesisleri'nden salınan kimyasal atığın Kınıklı Deresi'ni kirlettiğini tutanak altına aldı. Vatandaş Marmara Denizi'ne kimyasal atık bırakılmasına tepki gösterdi. Ahmet Niyazi Akçalık: “15 yıldır tarımla uğraşıyorum. Ziraat Mühendisiyim. Daha önceki İBB’yle hiçbir zaman böyle bir sıkıntı yaşamıyorduk. Bir dünya balık öldü biz de tarımla uğraştığımız için tarımsal sulamada o dereyi kullanamaz hale geldi. Biz tarım sulamada filtre taktık ancak o filtreler bile tıkanıyor. Bizim ürettiğimiz mal İstanbul halkına gidiyor. Tabiri caizse İstanbul halkı kendi eliyle kendini vuruyor.”