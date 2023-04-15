İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın fiyatları yorumu! Yatırımcılara kritik uyarı: Yükseliş trendi sürecek mi?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Memiş, yükseliş trendinde olan altın fiyatlarına ilişkin vatandaşların merak ettiği soruları yanıtladı. Altın almak için bekleyenlere uyarı yapan Memiş, rakam vererek altında alım yapılacak seviyeyi açıkladı.
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