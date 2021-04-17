İstanbul Boğazı’ndan geçen Rus savaş gemileri kamerada
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Rusya’ya ait 2 savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçişlerini tamamladı. Rus savaş gemilerinin geçişlerine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Boğazdan geçiş yapan savaş gemileri havadan görüntülendi.
Dün sabah saatlerinde Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazına giriş yapan Rus Donanmasına ait 031 borda numaralı Alexander Otrakovsky ile 027 borda numaralı Kondopoga isimli savaş gemileri bu gün saat 08.00 sıralarında İstanbul Boğazı'ndan geçişlerini tamamladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda güvenlik ekibi görülürken, Savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botları da eşlik etti. Boğazdan geçiş yapan savaş gemileri drone ile havadan görüntülendi.