İstanbul merkezli 4 ilde "KAFES-33" operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kafes-33” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Söylemez’in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.
Bunun yanı sıra Bakan Yerlikaya, elebaşılığını Ahmet Söylemez'in yaptığı organize suç örgütünün işlediği suçlara ilişkin şunları kaydetti:
"İş yerlerini kurşunlayarak iş insanları üzerinde baskı kurdukları ve bu sayede iş yerlerinden para talep ettikleri, iş insanlarını ve ailelerini ölümle tehdit ettikleri, para vermeyi reddeden iş insanlarına ve yakın akrabalarına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdikleri tespit edildi."
Bakan Yerlikaya, operasyonu başarıyla gerçekleştiren polis ekiplerini de tebrik etti.
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