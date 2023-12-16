İsveç’te Filistin’e destek, hükümete tepki: “Soykırıma ortak oldunuz” Yüzlerce gösterici sokaklara indi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, dünyada Filistin'e destek gösterileri de sürüyor. İsveç'in başkenti Stockholm'de de, Filistin ile dayanışma için yüzlerce gösterici sokaklara indi. İsveç ve ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren göstericiler, iki ülkenin, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu. Göstericiler, "Özgür Filistin, özgür Gazze","Soykırımı durdurun", "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.