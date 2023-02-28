Video Haber Jeoloji Mühendisi Evsen: “4.5’lik depremin ardından 3.4 şiddetine kadar artçılar olabilir” | Video
Jeoloji Mühendisi Evsen: “4.5’lik depremin ardından 3.4 şiddetine kadar artçılar olabilir” | Video

Jeoloji Mühendisi Evsen: “4.5’lik depremin ardından 3.4 şiddetine kadar artçılar olabilir” | Video

28.02.2023 | 22:51

Kayseri’nin İncesu ilçesinde meydana gelen 4.5’lik deprem hakkında açıklamalarda bulunan Jeoloji Mühendisi Adnan Evsen, “4.5’lik depremin ardından 3.4 şiddetine kadar artçılar olabilir” dedi.

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