Kamuda zam pazarlığı başladı! Sendikalar ne talep ediyor? | Video
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‘ABD, Merkel’i ve siyasileri dinledi’ iddiası | Video 31.05.2021 | 18:12
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Kamuda zam pazarlığı başladı! Sendikalar ne talep ediyor? | Video 31.05.2021 | 18:06
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3 PKK’lı terörist SİHA’lar tarafından etkisiz hale getirildi | Video 31.05.2021 | 16:58
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SON DAKİKA: İyi Partili Vekilden A Haber muhabirine tehdit ve saldırı! 31.05.2021 | 16:41
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CHP'nin "suç örgütüne himaye" iddası boşa çıktı | Video 31.05.2021 | 16:37
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Hasan Basri Yalçın | Seçim istemek ve siyasi ciddiyetsizlik 31.05.2021 | 13:13
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Haşmet Babaoğlu | Bu işin sonu nereye gider? 31.05.2021 | 11:51
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları enflasyon belirliyor. Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisi ise 3 Haziran günü açıklanacak. Detaylar A haber'de...