Kamuda zam pazarlığı başladı! Sendikalar ne talep ediyor? | Video

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti. Memur ve emekli maaşlarına yapılan zamları enflasyon belirliyor. Mayıs ayına ilişkin enflasyon verisi ise 3 Haziran günü açıklanacak. Detaylar A haber'de...