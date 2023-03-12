Karaciğer yağlanması diye bir şey bırakmıyor! İşte vücuttaki tüm zehri söküp atan o besinler | Video
Karaciğer, doğru sindirmenin ve gerekli metabolize süreçlerinin en önemli organlarından biri. Günlük yaşamda kötü beslenme tarzı, kötü alışkanlıklar gibi faktörlerle birlikte karaciğerin yeterli çalışamamasının yanı sıra bazı kronik rahatsızlıklarla yaşatabilir. Fakat bazı besinlerin doğru tüketimi sayesinde karaciğerinizdeki yenilenme sürecini hızlandırabilirsiniz.
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