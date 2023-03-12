Video Haber Karaciğer yağlanması diye bir şey bırakmıyor! İşte vücuttaki tüm zehri söküp atan o besinler | Video
Karaciğer yağlanması diye bir şey bırakmıyor! İşte vücuttaki tüm zehri söküp atan o besinler | Video

Karaciğer yağlanması diye bir şey bırakmıyor! İşte vücuttaki tüm zehri söküp atan o besinler | Video

12.03.2023 | 14:12

Karaciğer, doğru sindirmenin ve gerekli metabolize süreçlerinin en önemli organlarından biri. Günlük yaşamda kötü beslenme tarzı, kötü alışkanlıklar gibi faktörlerle birlikte karaciğerin yeterli çalışamamasının yanı sıra bazı kronik rahatsızlıklarla yaşatabilir. Fakat bazı besinlerin doğru tüketimi sayesinde karaciğerinizdeki yenilenme sürecini hızlandırabilirsiniz.

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