Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 danışmanı FETÖ'cü çıktı! | Video
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski MİT mensubu Enver Altaylı ve damadının da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile yöneticiliği, üyeliği ve örgüte yardım suçlamalarıyla açtığı davada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'in FETÖ'yle bağlantısını ortaya çıkardı.
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