Video Haber Kerem Alkin | Güçlü ve daha ‘sürdürülebilir’ büyüme

Kerem Alkin | Güçlü ve daha ‘sürdürülebilir’ büyüme

Kerem Alkin | Güçlü ve daha ‘sürdürülebilir’ büyüme
21.04.2021 | 10:09

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Kerem Alkin'in 21.04.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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