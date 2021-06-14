Video Haber Kerem Alkin | Küresel ticarete yeni ‘küresel kriter’ler

Kerem Alkin | Küresel ticarete yeni ‘küresel kriter’ler

Kerem Alkin | Küresel ticarete yeni ‘küresel kriter’ler
14.06.2021 | 14:59

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Kerem Alkin'in 14.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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