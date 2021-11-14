Kılıçdaroğlu "Elektriği ve asfaltı yok" demişti! Yalanı ortaya çıktı! İşte Fındıklı Köyü | Video
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Fındıklı Köyü’nün elektriği olmadığını söylemişti. Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, bir vatandaşın Fındıklı Köyü’nden çektiği görüntüleri paylaşarak “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun elektriği ve yolu yok dediği Tercan Fındıklı Köyü’nde asfalt yol varmış, tüm lambalarda yanıyormuş. Köyden elektrikli ve asfaltlı görüntüler” dedi. İşte o görüntüler...