Video Haber Kılıçdaroğlu’nun iddialarına TÜRGEV’den videolu yanıt | Video
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına TÜRGEV’den videolu yanıt | Video

Kılıçdaroğlu’nun iddialarına TÜRGEV’den videolu yanıt | Video

25.05.2022 | 16:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan operasyon sinyali verdi, terör örgütü tutuştu! PKK elebaşı Millet İttifakı’na oy topluyor | Video 00:45
Başkan Erdoğan operasyon sinyali verdi, terör örgütü tutuştu! PKK elebaşı Millet İttifakı'na oy topluyor | Video 25.05.2022 | 16:44
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına TÜRGEV’den videolu yanıt | Video 02:17
Kılıçdaroğlu’nun iddialarına TÜRGEV’den videolu yanıt | Video 25.05.2022 | 16:51
Kılıçdaroğlu’na Düzce’de vatandaştan tepki Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin! | Video 00:49
Kılıçdaroğlu'na Düzce'de vatandaştan tepki "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin!" | Video 25.05.2022 | 16:30
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın ailesine başsağlığı diledi | Video 02:08
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine başsağlığı diledi | Video 25.05.2022 | 15:08
Pençe- Kilit bölesinde operasyon! Teröristlerin mağarasından İsveç yapımı silah çıktı | Video 01:20
Pençe- Kilit bölesinde operasyon! Teröristlerin mağarasından İsveç yapımı silah çıktı | Video 25.05.2022 | 15:35
Türkiye, kahraman şehitlerini uğurluyor | Video 09:22
Türkiye, kahraman şehitlerini uğurluyor | Video 25.05.2022 | 13:14
İsrailli mevkidaşı ile görüşen Bakan Çavuşoğlu: Barış için tek bir yol var | Video 05:55
İsrailli mevkidaşı ile görüşen Bakan Çavuşoğlu: "Barış için tek bir yol var" | Video 25.05.2022 | 12:11
Bakan Akar sınır hattında Operasyonu başarıyla tamamlayacak, kilidi kapatacağız | Video 02:23
Bakan Akar sınır hattında "Operasyonu başarıyla tamamlayacak, kilidi kapatacağız" | Video 25.05.2022 | 08:58
Kılıçdaroğlu’nun asılsız iddialarla hedef gösterdiği TÜRKEN Vakfı’ndan açıklama: Her adım şeffaf ve hesap verilebilir | Video 02:32
Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarla hedef gösterdiği TÜRKEN Vakfı'ndan açıklama: Her adım şeffaf ve hesap verilebilir | Video 25.05.2022 | 00:07
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan önemli açıklamalar | Video 10:25
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan önemli açıklamalar | Video 24.05.2022 | 23:13
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan önemli açıklamalar | Video 05:37
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan önemli açıklamalar | Video 24.05.2022 | 22:54
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan sert tepki | Video 04:54
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan sert tepki | Video 24.05.2022 | 22:42
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber’de | Video 23:47
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber'de | Video 24.05.2022 | 22:37
Sultanbeyli’de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 02:58
Sultanbeyli’de mobilya fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı | Video 24.05.2022 | 21:47
SON DAKİKA! Bakan Soylu duyurdu! 2 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi | Video 01:34
SON DAKİKA! Bakan Soylu duyurdu! 2 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi | Video 24.05.2022 | 20:27
Bakan Akar sınırda | Video 02:22
Bakan Akar sınırda | Video 24.05.2022 | 20:21
AK Parti’den Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’ı hedef alan açıklamalarına sert tepki: Kimin kaçtığını 15 Temmuz’da gördük | Video 03:53
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük | Video 24.05.2022 | 19:56
Son dakika | YİK toplantısı sonrası flaş açıklamalar... | Video 01:55
Son dakika | YİK toplantısı sonrası flaş açıklamalar... | Video 24.05.2022 | 18:23
FETÖ’nün kanalında ’Erdoğan kaçacak’ diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu | Video 01:27
FETÖ'nün kanalında 'Erdoğan kaçacak' diyen Kılıçdaroğlu yıllar sonra yine aynı yalana başvurdu | Video 24.05.2022 | 18:11
Pençe- Kilit Harekatı’nda şehit sayısı 5’e yükseldi | Video 02:07
Pençe- Kilit Harekatı’nda şehit sayısı 5’e yükseldi | Video 24.05.2022 | 17:38

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun TURKEN Vakfı’nı hedef alan açıklamalarının ardından TÜRGEV, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile yanıt verdi. Yapılan paylaşımda “TÜRKEN Vakfı ile ilgili olarak Amerikan Adalet Bakanlığı’nın sitesine yüklenen belgelerde harcamaların inşaat için olduğu açıkça yazılı olmasına rağmen paralar nerede diye soruluyor” ifadelerine yer verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün düzenlediği grup toplantısında ve akşam sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini hedef aldı. Kılıçdaroğlu iftira dolu yayınında TÜRKEN Vakfı'nı da hedef alarak asılsız iddialarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına art arda tepkiler gelirken TÜRGEV sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayınlayarak iddialara yanıt verdi. Yapılan paylaşımda, "TÜRKEN Vakfı ile ilgili olarak Amerikan Adalet Bakanlığı'nın sitesine yüklenen belgelerde harcamaların inşaat için olduğu açıkça yazılı olmasına rağmen paralar nerede diye soruluyor" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Belgeler elimizde" dediği söz konusu belgelerin Amerikan Adalet Bakanlığı internet sitesinde yayınlandığı, isteyen her kişinin TURKEN Vakfı'na yapılan bağışlara söz konusu internet sitesinden ulaşabildiği öğrenildi.

TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın ABD'de ve İngiltere'de birlikte kurdukları TURKEN Vakfı'nın New York'ta öğrenci konukevi ve kültür merkezi inşaatı olduğu öğrenildi.

TÜRGEV VE ENSAR VAKFI: "AÇIK KAYNAKLARDAN DİLEYEN HER VATANDAŞIN ULAŞABİLECEĞİ BİLGİLER"
TÜRGEV ve Ensar Vakfından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, "Amerikan makamları ile paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TÜRGEV ve ENSAR Vakfının kuruldukları günden bu yana değişmeyen vasıflarının, gençleri çağın değişen şartlarına göre desteklemek ve her dönemde karşılaştıkları meydan okumalar karşısında yanlarında olmak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimizin yurt içinde ve yurt dışında çeşitli projelerle ve burslarla desteklediği gençler, kendi alanlarında en yetkin üniversitelerde, kurumlarda ve enstitülerde eğitim görmekte, bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'ne de her yıl çok sayıda gencimiz gitmektedir. Bugünün şartlarında, kendisini bölgesel ve küresel bir güç olarak tanımlama iddiasındaki ülkesine, iddia sahibi olduğu her alanda katkı vermek isteyen ve bu nedenle yurt içinde ve yurt dışında eğitim olanaklarının ardına düşmüş olan dinamik genç nüfusumuzun başta ABD olmak üzere birçok ülkede güvenli ve sağlıklı barınma ve burs imkanlarına kavuşturulması TÜRGEV ve ENSAR Vakıflarının, durmaksızın güncellenen toplumsal fayda yaklaşımları içerisinde de yerini almıştır. Bu çerçevede bu iki vakıf güçlerini birleştirmiş ve ABD'de yerleşik Türk toplumunun da taleplerini ve desteğini arkasına alarak TÜRKEN Vakfının kuruluşuna önderlik etmiştir. Amerikan makamları geçtiğimiz yıl, ABD'de mukim Türk vatandaşları tarafından yönetilen TÜRKEN Vakfını FARA olarak bilinen yasal çerçeve içerisine almak istemişler, bu çerçevede gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından geçtiğimiz günlerde kayıt işlemini tamamlamışlardır. Bu kayıt işlemi ABD yasalarına bağlı çalışan vakfın, denetime açık ve şeffaf yapısının doğal bir sonucudur ve dileyen herkesin ulaşabileceği dokümanlar Amerikan Adalet Bakanlığının sitesine yüklenmiştir."

ABD'ye okumak üzere gelen Türk gençlerinin ilk ve en önemli ihtiyacının barınma olduğunun anlaşılmasının ardından toplanan bağışlarla New York'ta bir yurt binasının inşa edilmesinin bir ihtiyaç olarak öne çıktığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede yerel bağışçılar dışında TÜRGEV ve ENSAR aracılığıyla birçok hayırsever bu prestijli projenin parçası olarak yurt dışındaki Türk öğrencileri destekleme yoluna gitmişlerdir. Önümüzdeki yıl açılması planlanan ve son derece etkin bir bütçe kullanımıyla hayata geçirilen yurt binası sadece orada konaklayacak olan Türk öğrencilerin değil yurt dışındaki Türk toplumunun ve ülkemizin gururu olmaya adaydır. Böylesine büyük ve değerli bir vizyonun eseri olan çalışmaların ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşlarını gururlandırması gereken bir projenin, yalanlara ve iftira kampanyalarına malzeme yapılarak lekelenmeye çalışılmasının arkasındaki motivasyonu anlamakta güçlük çekiyoruz. Amerikan makamlarıyla paylaşılmış ve açık kaynaklardan dileyen her vatandaşın ulaşabileceği bilgilerin, gizemli bir havayla adeta servis edilmesini ve ülkemize dönük bir lekeleme kampanyasının piyonu olunmasını esefle kınıyoruz. Hiçbir yasal ve ahlaki dayanağı olmayan, baştan sona bir FETÖ kumpası görüntüsünü andıran bu akıl ve izan dışı iddiaları cevaplamaya tenezzül etmemiz, iddia sahiplerine biçtiğimiz değerden değil kamuoyuna duyduğumuz saygıdandır. Takdir yüce milletimizindir."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA