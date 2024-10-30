Kızılay'ın yeni reklam filmi, büyük beğeni aldı | Video
Türk Kızılay'ın 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası için hazırlanan yeni reklam filmi, ‘Kızılay kolluğu’nun iyiliği yaşatmak için nesiller boyu aktarılmaya devam edeceği mesajı ile ekranlara taşındı.
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