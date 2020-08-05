Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi | Video

Korona virüse yakalandığı için yaklaşık 15 gündür Bitlis’in Tatvan ilçesinde tedavi gören genç kıza erkek arkadaşı tarafından sürpriz evlilik teklifi yapıldı. Kısa süre önce akrabası ve aynı zamanda kız arkadaşı olan Esra Akbay ile nişanlanan Sedat Akbay, evlilik hayalleri kurarken ikilinin mutluluğu korona virüs engeline takıldı. Nisan ayında sürpriz evlilik teklifi yapmaya hazırlanan, ancak yakın akrabalarının vefatı sebebiyle bunu bir süre ertelemek durumunda kalan Sedat Akbay, bu kez de nişanlısı korona virüse yakalanınca hayallerini ertelemedi. Nişanlısının moral ve motivasyonunu yüksek tutmak için bu hayalini daha çok ertelememe kararı alan Sedat Akbay, ailesini ve arkadaşlarını da yanına alarak hastanenin yolunu tuttu. Hastane yönetiminden gerekli izinleri alan Sedat Akbay, gerekli hazırlıklarını tamamlayarak pencereye çıkması için telefonla nişanlısını aradı. Sedat Akbay daha sonra “Benimle evlenir misin Esra’m” yazılı pankart, balon ve maytaplarla nişanlısının tedavi gördüğü hastanenin bahçesinde pencereye çıkan nişanlısına evlilik teklifi yaptı. Sürpriz evlilik teklifi karşısında şaşkına dönen Esra Akbay, gözyaşlarına boğuldu.