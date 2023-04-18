Video Haber Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi | Video
Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi | Video

Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi | Video

18.04.2023 | 08:09

TRT'de Ramazan ayı boyunca yayınlanan Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi

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