Mahmut Övür | 68 kuşağı bir solcunun Akkuyu Nükleer Santral özlemi
Mahmut Övür'ün 28.04.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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