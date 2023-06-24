Mahmut Övür | Akşener’in, ‘CHP vesayeti’yle savaşı
Mahmut Övür'ün 24.06.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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