Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu'na göre suçlu 6 milyon köylü
Mahmut Övür'ün 11.06.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
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