Mansur Yavaş’ın korumaları, kitre bebek vurgununa ilişkin gazetecilerin soru sormasına izin vermedi | Video
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a, kitre bebek vurgununa ilişkin soru sormak isteyen gazeteciler tartaklandı. Beyaz TV muhabiri İsmail Çanak ve kameraman Tansel Yılmaz’ın, Mansur Yavaş’ın korumaları tarafından darp edildiği öğrenildi.