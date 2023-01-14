Mehmet Barlas | 6'lı masadan ilk kim kovulacak?
Mehmet Barlas'ın 14.01.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:50
Mehmet Barlas | 6'lı masadan ilk kim kovulacak? 14.01.2023 | 15:53
01:29
03:22
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: "Biz seçime hazırız" | Video 14.01.2023 | 15:12
37:56
01:29
6'lı masaya bir aday daha çıktı: "Benim de CV'me bakılsın" | Video 14.01.2023 | 13:59
22:12
03:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muğla paylaşımı 'Muğla Türkiye Yüzyılı’na hazır!' 14.01.2023 | 11:58
02:10
10:03
03:39
11:46
Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler? | Video 14.01.2023 | 09:37
02:57
Başakşehir’de polis ekiplerine silahlı saldırı: 1 polis yaralı | Video 14.01.2023 | 00:40
00:09
00:12
00:19
00:11
Ucuz telefon ilanlarıyla dolandırdılar! | Video 13.01.2023 | 19:42
11:43
11:18
01:08