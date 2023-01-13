Video Haber Mehmet Barlas | Erdoğan iyi ki Davutoğlu ve Babacan'ı 6'lı masaya monte etmiş
Mehmet Barlas | Erdoğan iyi ki Davutoğlu ve Babacan'ı 6'lı masaya monte etmiş

Mehmet Barlas | Erdoğan iyi ki Davutoğlu ve Babacan'ı 6'lı masaya monte etmiş

13.01.2023 | 16:13

Mehmet Barlas'ın 13.01.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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