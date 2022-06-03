Video Haber Mehmet Barlas | Türkiye'nin dostu kim, düşmanı kim?
Mehmet Barlas | Türkiye'nin dostu kim, düşmanı kim?

Mehmet Barlas | Türkiye'nin dostu kim, düşmanı kim?

03.06.2022 | 16:52

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Mehmet Barlas'ın 03.06.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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