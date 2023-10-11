Video Haber Melih Altınok | Bir müzik festivalinde öldürülmeyi hak etmek için gerekli koşullar
Melih Altınok | Bir müzik festivalinde öldürülmeyi hak etmek için gerekli koşullar

Melih Altınok | Bir müzik festivalinde öldürülmeyi hak etmek için gerekli koşullar

11.10.2023 | 15:23

Melih Altınok'un 11.10.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Silivri açıklarında deprem oldu 00:30
İstanbul Silivri açıklarında deprem oldu 11.10.2023 | 20:41
Bursa’da mobilya fabrikası alevlere teslim oldu 06:38
Bursa'da mobilya fabrikası alevlere teslim oldu 11.10.2023 | 18:43
Değişimciler ile genel merkez bir kez daha karşı karşıya: O hadsize haddini de bildireceğiz 00:19
Değişimciler ile genel merkez bir kez daha karşı karşıya: O hadsize haddini de bildireceğiz 11.10.2023 | 18:50
Samsun’da 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yol uygulamasında yakalandı 00:35
Samsun'da 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yol uygulamasında yakalandı 11.10.2023 | 18:43
Fatih’te 1 milyon 200 bin lira değerindeki saati çalan hırsızlar yakalandı 00:24
Fatih’te 1 milyon 200 bin lira değerindeki saati çalan hırsızlar yakalandı 11.10.2023 | 17:58
Myanmar selinde 27 bin 302 kişi yerinden oldu 01:24
Myanmar selinde 27 bin 302 kişi yerinden oldu 11.10.2023 | 17:58
Putin: Türkiye’de planlanan doğal gaz transfer merkezine herkes ilgi duyuyor 06:31
Putin: "Türkiye'de planlanan doğal gaz transfer merkezine herkes ilgi duyuyor" 11.10.2023 | 17:58
Çorum’da öğrenci servisi kaza yaptı 00:28
Çorum'da öğrenci servisi kaza yaptı 11.10.2023 | 17:58
Başkan Erdoğan: Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız | Video 17:35
Başkan Erdoğan: "Fırsatçılık peşinde koşanlara kesinlikle nefes aldırmayacağız" | Video 11.10.2023 | 15:33
Melih Altınok | Bir müzik festivalinde öldürülmeyi hak etmek için gerekli koşullar 04:25
Melih Altınok | Bir müzik festivalinde öldürülmeyi hak etmek için gerekli koşullar 11.10.2023 | 15:23
Salih Tuna | O Araplar yine hain 03:41
Salih Tuna | O Araplar yine hain 11.10.2023 | 15:20
Dilek Güngör | Yeni vergi gelecek mi? 04:02
Dilek Güngör | Yeni vergi gelecek mi? 11.10.2023 | 15:18
Hilal Kaplan | Azerbaycan ve İsrail 02:49
Hilal Kaplan | Azerbaycan ve İsrail 11.10.2023 | 15:13
Son Dakika | Başkan Erdoğan: İsrail böyle devam ederse örgüt muamelesi görür | Video 47:45
Son Dakika | Başkan Erdoğan: "İsrail böyle devam ederse örgüt muamelesi görür" | Video 11.10.2023 | 13:13
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin’deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var | Video 00:47
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var | Video 11.10.2023 | 12:33
SON DAKİKA: İsrail Gazze İslam Üniversitesi’ni vurdu 02:31
SON DAKİKA: İsrail Gazze İslam Üniversitesi'ni vurdu 11.10.2023 | 11:48
Gazze’de hayat durma noktasında... Enerji santralinin yakıtı saat 14’te bitiyor! | Video 02:40
Gazze'de hayat durma noktasında... Enerji santralinin yakıtı saat 14'te bitiyor! | Video 11.10.2023 | 11:06
Ankara Halk Ekmek’teki ’bakterili ekmek’ skandalında yeni perde! Unlar fabrikaya böyle taşınmış | Video 01:54
Ankara Halk Ekmek'teki 'bakterili ekmek' skandalında yeni perde! Unlar fabrikaya böyle taşınmış | Video 11.10.2023 | 10:54
Kılıçdaroğlu gaf krizine girdi! Partililer 10 Ekim dedikçe, o 10 Aralık dedi | Video 00:30
Kılıçdaroğlu "gaf krizine" girdi! Partililer "10 Ekim" dedikçe, o "10 Aralık" dedi | Video 11.10.2023 | 09:09
7 ilde, 27 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı | Video 01:47
7 ilde, 27 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı | Video 11.10.2023 | 08:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA