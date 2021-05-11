Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen ırkçı Yahudiler "Saldırıya uğradık" yalanı için elbiselerini böyle yırtıyorlar
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:06
Salih Tuna | İBB Başkanı daha ne yapsın! 11.05.2021 | 11:06
00:15
30:42
03:35
06:02
00:56
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı... O anlar kamerada! | Video 10.05.2021 | 23:32
01:27
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan peş peşe Mescid-i Aksa diplomasisi! | Video 10.05.2021 | 23:11
04:00
00:23
00:55
Mescid-i Aksa’nın bahçesinde yangın | Video 10.05.2021 | 21:39
01:48
Son dakika: Meclis’ten İsrail’e ortak kınama | Video 10.05.2021 | 21:33
01:12
Mescid-i Aksa’daki hasar görüntülendi | Video 10.05.2021 | 21:22
02:42
00:41
01:54
01:36
02:07
01:43
01:27
Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen bir grup ırkçı Yahudi, "Müslümanlar tarafından saldırıya uğradık" diyebilmek için kendi elbiselerini böyle yırttı.